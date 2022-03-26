Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi Kayıp şahıs cinayeti ile ilgili gözaltına alınan torun ve 3 kişi adliyeye sevk edildi Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan...

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayıp şahıs cinayeti ile ilgili gözaltına alınan torun ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

71 gündür haber alınamayan ve yapılan televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dursun Zehir'in torunu Kerem Bekar, olayla ilgili itirafta bulunan Yasin Ş., Enes G. ve son olarak dün gözaltına alınan S.Y. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne götürüldü. Şahısların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi.

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kendisinden 71 gün haber alınamayan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan şahsın torunu ve 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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