İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT
İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Rize'de Kar Nedeniyle Ulaşımı Kesilen Yolun Açılmasıyla Cenaze Töreni Gerçekleşti

Rize'de Kar Nedeniyle Ulaşımı Kesilen Yolun Açılmasıyla Cenaze Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, 88 yaşındaki bir kadının cenazesinin taşınmasında zorluk yarattı. Cenaze, iş makinesi kepçesiyle taşındıktan sonra nakil aracına yerleştirildi.

43 köy ve mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı Rize'de hayatını kaybeden 88 yaşındaki kadının tabutu iş makinesinin kepçesiyle taşınarak cenaze nakil aracına yerleştirildi.

Rize'de günlerdir şehri etkisi altına alan kar yağışı, yaşam akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Ardeşen ilçesinde 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçelerinde 1'er köy yolu, Güneysu ve Hemşin ilçelerinde 33'er köy yolu, İkizdere ilçesinde 10 köy yolu, Pazar ilçesinde ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Toplamda 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Rize'de sağlık ekiplerinin ulaşmadığı bölgelerde de ambulanslar ve sağlık hizmet araçları Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımı ile hastalara ulaşabiliyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde ise Başköy köyünde 88 yaşındaki Emine Sever hayatını kaybetti. Kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolu nedeniyle cenaze nakil aracı köye ulaşmakta güçlük çekti. Rize İl Özel İdaresi'nin Pazar ilçe şantiyesine ait ekipler tarafından kardan kapalı köy yolu açılarak eve ulaşıldı. Sever'in tabutu ilk etapta iş makinesinin kepçe kısmına konularak belirli bir mesafe taşındı. Sonrasından kepçeden alınan tabut cenaze nakil aracına yerleştirildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor
img

Olaylı maç başını yaktı
img

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Yüksek elektrik faturalarına itiraz hakkı gündemde

Elektrik faturası yüksek gelenler bunu yapsın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.