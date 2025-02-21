Rize'de Kar Nedeniyle Ambulansa Yardım Eli

Rize'de hasta ihbarına giden ambulans kar nedeniyle ilerleyemeyince yardımına Rize İl Özel İdaresi ekipleri koştu.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Subaşı Köyü'nde yaşayan C.İ. isimli vatandaş için 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekipleri, kapalı köy yolu nedeniyle ilerleyemedi. Bu kez ambulansın ilerleyebilmesi için bölgede teyakkuz halinde bekleyen Rize İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi ve ekiplerden yardım istendi. Ambulansın önünü açan iş makinesi aracın ilerlemesine yardımcı oldu. Çeki halatı ile iş makinesine bağlanan ambulans köye kadar çekildi. Hastayı alan alarak dönüş yoluna giren ambulans, köyden aşağıya inerken kaymaması için bu kez aracın arka kısmından peşinden takip eden iş makinesine bağlandı. Güvenli bir şekilde açık kara yoluna kadar indirilen ambulans daha sonra yardımsız hareket etmeye başlayarak hastayı tedavisinin tamamlanması için hastaneye getirdi. - RİZE