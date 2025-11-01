Rize'de Paramedik Nazmiye Demirel, Kamyonet Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Rize'de bir vaka dönüşü ambulanstan inerek yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan paramedik personeli 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Rize merkez Portakallık Mahallesi, dağ dibi yolu olarak adlandırılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana gelmişti. Ambulansla gittikleri vakadan dönen Merkez 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Paramedik personeli Nazmiye Demirel (37), ambulanstan inerek yolun karşısına geçmek istediği sırada K.A.T. sevk ve idaresindeki 34 MOV 349 plakalı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi ekip arkadaşları ardından da olay yerine gelen başka bir ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demirel burada tedavi atlına alındı. Yoğun bakımda tedavisi 5 gündür devam eden 3 çocuk annesi Nazmiye Demirel bu sabah 10.30'da hayatını kaybetti. - RİZE