Rize'de Kamyonet Uçurumdan Düştü, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde bir kamyonetin uçurumdan düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 5 Kasım'da meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek terminal inşaatına düştü ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Rize'nin Alipaşa Mahallesi'nde 5 Kasım günü meydana gelen kazada, 53 DA 251 plakalı kamyoneti kullanan Ahmet Kalça, direksiyon hakimiyetini kaybederek kot farkı nedeniyle yol seviyesinin altında bulunan terminal inşaatı boşluğuna düştü. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen araçtan ağır yaralı çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
