Rize'de Kamyonet Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu

Rize'de Kamyonet Alev Aldı, Sürücü Kurtuldu
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Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü, aracını durdurup kendini dışarı atarak kurtuldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rize'de seyir halindeyken alev alan kamyonetin sürücüsü, kendisini araçtan dışarıya atarak kurtuldu.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Sulak köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. İsmet İşgören kontrolündeki kamyonet, aniden ön kısmından yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü aracı durdurup dışarı çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda tüm aracı saran alevler nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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