Rize'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Rize'de gerçekleşen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kaçak alkol ve sigaraya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 845 paket kaçak sigara, 240 paket elektronik sigara tütünü, 1,75 kilogram kaçak tütün, 18 şişe kaçak içki, 1 şişe sahte içki, 11 adet kaçak elektronik eşya, 15 adet muhtelif emtia, 2 adet kaçak cep telefonu ele geçildi. Konu ile ilgili olarak ekipler tarafından 11 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı. - RİZE