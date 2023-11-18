Rize'de hapis cezası olan şahıs yakalandı

Rize'de çeşitli suçlardan toplam 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Rize'de hakkında kesinleşmiş toplam 31 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

RİZE - Rize'de hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında çeşitli suçlardan kesinlemiş toplam 31 yıl 9 ay 3 gün hapis cezası bulunan Z.M. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde aranan şahıs polis ekiplerinde Pazar ilçesinde ikametinde yakalandı. Yakalanan şahsın ikametinde yapılan aramada, biri dürbünlü 2 adet Kalaşnikof tüfek ve tüfeklere ait 23 adet fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 42 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.