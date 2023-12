Rize'de hafif ticari araç otizmli çocukların eğitim gördüğü atölyeye çarptı

Rize'de meydana gelen kazada hafif ticari araç, otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarptı ve atölye kullanılamaz hale geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, dernek başkanı üzüntülerini dile getirdi.

Rize'de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpması hasara neden oldu.

Kaza, merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu yan yolda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 AV 552 plakalı hafif ticari araç sürücüsünü yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından da Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneğine ait otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Üzgün olduklarını ve tek tesellililerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade eden Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Dernek Başkanı Resul Usta, "Saat 08.00 itibariyle belediyeden bir arkadaşımızın aradı. 'Atölyenize araç çarptı' diye bizi uyardı. Bu uyarı üzerine buraya geldim. Öğrendiğimiz kadarıyla doğu tarafından gelen bir araç başka bir aracın sıkıştırmasıyla kontörlünü kaybetti. Kulübeyi yıkarak burada duruyor. Sabah öğrendik. Üzüntülüyüz ama bir yandan da sevinçliyiz. Can kaybımız yok. Burası dernek olarak 2014 yılından beri otizmli çocuklarımıza hobi atölyesi olarak kullandırıyoruz. Hafta içi sabah 9 da öğrencilerimiz resim, el işi yaparak vakit geçiriyorlardı. Bu duruma gelmesi bizi üzdü. Burada 10 yıllık birikimimiz vardı. Böyle bir talihsiz kaza yaşadık. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" diye konuştu. - RİZE