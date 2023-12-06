Üye Girişi
Haberler

Rize'de hafif ticari araç otizmli çocukların eğitim gördüğü atölyeye çarptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Rize'de meydana gelen kazada hafif ticari araç, otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarptı ve atölye kullanılamaz hale geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, dernek başkanı üzüntülerini dile getirdi.

Rize'de hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarpması hasara neden oldu.

Kaza, merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu yan yolda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 AV 552 plakalı hafif ticari araç sürücüsünü yolda başka bir aracın sıkıştırması nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ardından da Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneğine ait otizmli çocukların eğitim gördüğü ahşap hobi atölyesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle atölye kullanılamaz hale geldi.

Üzgün olduklarını ve tek tesellililerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade eden Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Dernek Başkanı Resul Usta, "Saat 08.00 itibariyle belediyeden bir arkadaşımızın aradı. 'Atölyenize araç çarptı' diye bizi uyardı. Bu uyarı üzerine buraya geldim. Öğrendiğimiz kadarıyla doğu tarafından gelen bir araç başka bir aracın sıkıştırmasıyla kontörlünü kaybetti. Kulübeyi yıkarak burada duruyor. Sabah öğrendik. Üzüntülüyüz ama bir yandan da sevinçliyiz. Can kaybımız yok. Burası dernek olarak 2014 yılından beri otizmli çocuklarımıza hobi atölyesi olarak kullandırıyoruz. Hafta içi sabah 9 da öğrencilerimiz resim, el işi yaparak vakit geçiriyorlardı. Bu duruma gelmesi bizi üzdü. Burada 10 yıllık birikimimiz vardı. Böyle bir talihsiz kaza yaşadık. Tek tesellimiz can kaybının olmaması" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Müftü Rize Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı? THY, Avustralya uçuşları ne zaman başlayacak, direkt uçuş var mı? Margot Robbie, THY'nin reklam yüzü oldu mu? Beylerbeyi Sarayı hangi günler açık? Beylerbeyi Sarayı giriş ücreti! Beylerbeyi Sarayı ne zaman yapıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title