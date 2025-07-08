Rize'de Hafif Ticari Araç Dereye Yuvarlandı: Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 15 metreden dereye yuvarlandı.

Kaza dün Pazar - Hemşin yolu üzerindeki Pazar ilçesine bağlı Başköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hemşin ilçesine seyir halinde olan H. A. yönetimindeki 34 NED 087 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çay bahçesi üzerinden aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Çevreden kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Jandarma, Polis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma düşen araçta bulunan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE