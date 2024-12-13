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Rize'de Fırtına Nedeniyle Binalar Tahliye Edildi

Rize'de Fırtına Nedeniyle Binalar Tahliye Edildi
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Rize'de etkili olan şiddetli fırtına, Kordon Apartmanı'nda binaların sallanmasına yol açtı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Şiddetli fırtınanın olumsuz etkilediği Rize'de binalarının sallandığı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler binada tahliye kararı verdi.

Rize'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan Kordon Apartmanı A ve B bloktaki bina sakinleri evlerinde bulundukları sırada binanın sallandığını fark etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbardan bulunan site sakinleri binadan dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine önce polis ekipleri sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Binayı kontrol eden ekipler hemen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen mühendislerin incelediği binada olumsuzluk yaşanmaması için AFAD tarafından binada tahliye kararı verildi. Binaların etrafına güvenlik şeridi çekilirken binayı tahliye edilen kat malikleri AFAD tarafından tek tek not edildi. Kolluk kuvvetleri binanın önünde sabaha kadar kaldırımın kullanılmasına ve olabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmek için nöbet tutacak.

Saat 19.00 sıralarında binalarının sallanmaya başladığını hissettiklerini dile getiren Münevver Kanbur isimli bina sakini "Saat 19.00'dan bu yana azar azar sallanıyoruz. 1-2 dakika duruyoruz, bakıyoruz ki yine sallanıyoruz. 2-3 dakika duruyoruz, bakıyoruz yine sallanıyoruz. Devamlı sallanıyoruz yani. Bizde korktuk dedik 'Çıkalım dışarıya' ve evden çıktık, şimdi köydeki evimize gidiyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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