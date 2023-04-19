Rize'de feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu
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Rize'nin Pazar ilçesinde kavşakta meydana gelen feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu.
Rize'nin Pazar ilçesinde kavşakta meydana gelen feci kazada sürücüler burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi. Emin Ç.'nin kullandığı 55 AAD 260 plakalı araç, kavşakta önce Serhat Y.'nin kullandığı 53 AP 152 plakalı araca, sonra refüje çarptı. Meydana gelen feci kazada sürücülerin burnu bile kanamadan kurtulması teselli kaynağı oldu. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa