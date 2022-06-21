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Rize'de elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesine elektrik arızası için çıktığı elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesine elektrik arızası için çıktığı elektrik direğinden düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan Selahattin Öztürk'ün (62), kendisine ait olduğu düşünülen teleferiğin sırma teli koparak savruldu ve komşunun ikametine giden elektrik kablolarına zarar verdi. Komşusunun zarar gören kablosunu tamir etmek için elektrik direğine çıkan Öztürk, yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düştü. Öztürk'ü yol kenarında elektrik direğinin altında hareketsiz şekilde gören vatandaşlar gecikmeden 112 Acil çağrı ekiplerine ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrolünde başında kanama olan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk'ün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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