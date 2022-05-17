Rize'de dilenci operasyonu - Haberler

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Rize'de dilenci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de dilenci operasyonu

Rize'de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

RİZE (İHA) - Rize'de zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Rize merkezde duygu sömürüsü yoluyla kazanç sağlamaya çalıştığı şikayetleri üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Cadde, sokak ve hastane önlerini dolaşan zabıta ekipleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dilencilik yapan şahısları tespit etti. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek haklarında gerekli cezai işlemler yapılan şahısların haksız kazanç yoluyla elde ettikleri paraya da el koydu. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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