Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler - Haberler

Rize'de dereye uçan aracın üzerine çıkarak yardım beklediler

RİZE - Rize'de dereye uçan araçlarının üzerine çıkan vatandaşlar Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Çamlıhemşin İlçesi Zilkale Köyü'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zilkale istikametinden Çamlıhemşin istikametinde seyir halinde Celal Güçer kontrolündeki 61 AEP 308 plakalı araç viraja hızlı girmesiyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Çat Deresi'ne uçtu. Aracı terk ederek üzerine çıkan sürücüsü Celal Güçer ve araçta bulunan eşi Zeynep Güçer'i görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay Yerine Gelen Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince çekilen halatlarla kurtarılan Güçer çifti olay yerine çağrılan Acil Sağlık Ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.