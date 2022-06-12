Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti - Haberler

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Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de derede boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresine girerek boğulaöa tehlijesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresine girerek boğulaöa tehlijesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Ardeşen Rize 3. Sayfa Haberler

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