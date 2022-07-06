Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kız hastanede hayatını kaybetti

Rize'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rize Merkez'e bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Belediyesine ait sosyal tesislerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kadınlar plajında denizde yüzen Ebrar Aktaş (17) bir anda gözden kayboldu. Genç kız yakınları tarafından kaybolduğu fark edince plajda görevli cankurtarana bilgi verildi. Denizde arama yapan cankurtaran, genç kızdan bir iz bulamayınca olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hiç vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde bulunan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa