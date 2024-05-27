Rize'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan 4 Kişiden 1'i Tutuklandı

Rize'de emniyet ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıstan biri olan F.E.İ. emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE