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Rize'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan 4 Kişiden 1'i Tutuklandı

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Rize'de emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıslardan F.E.İ. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize'de emniyet ekiplerince yapılan DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şahıstan biri olan F.E.İ. emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rize Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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