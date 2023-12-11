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Rize'de çöp kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Rize'nin Pazar İlçesinde çöp kamyonu ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Rize'nin Pazar İlçesinde çöp kamyonu ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar İlçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Ardeşen ilçesi istikametine doğru gitmekte olan Ardeşen Belediyesine ait çöp kamyonu ile 53 AE 150 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ve yanında bulunan F.D.'nin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Rize Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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