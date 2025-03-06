Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Merkez Bankası'nın yılın ikinci faiz kararı belli oldu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Rize'de Çekici ile Kamyonetin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Rize'de Çekici ile Kamyonetin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de meydana gelen kazada, çekici ile kamyonet çarpıştı. Gündoğdu Mahallesi'nde karayolu üzerinde gerçekleşen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Çekici, Rize'den Artvin yönüne giden kamyonete arkadan çarptı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, her iki sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçların sürücüleri yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden V.B. kontrolündeki 08 K 5262 plakalı çekici, yine aynı yöne seyir eden E.T. kontrolündeki 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından 2 araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
img

Ünlü çift oğullarını kucaklarına aldı
img

Galatasaray'ı gece yarısı fena bombaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da Glasgow Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti! Biri çarptı diğeri ezdi

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi şoke eden ölüm
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yasak aşk dehşeti! Eşini ve komşusunu bıçaklayan şahsa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Yasak aşk skandalında cinnet getiren kocaya iyi hal indirimi
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.