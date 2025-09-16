Rize'de Çay Fabrikasında Yangın Çıktı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan ÇAYKUR'a ait Ardeşen Çay Fabrikası'nda bu gece yangın çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikanın toz odasında başlayan yangın sonrası işçiler tahliye edilirken, üretim tamamen durduruldu.

Saat 01.15 sıralarında çıkan yangına Kaçkar İtfaiye Birliği ekipleri müdahale ederken, çay tozunun içten içe yanması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle sürdü. Fabrikanın iç bölümlerinde ince toz yangınının ilerlemesi nedeniyle Yavuz Selim Mahallesi, Deniz Mahallesi ve Atatürk Caddesi çevresinde yoğun duman oluştu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. - RİZE