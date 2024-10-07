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Rize'de Boşaltılan Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Rize'de Boşaltılan Binanın Çatısında Yangın Çıktı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saat sonrası kontrol altına alındı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde boşaltılan bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yangın ilçenin Yaka Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. alınan bilgiye göre, Yeni Çayeli Devlet Hastanesi'nin yapımı için belirlenen alanda bulunan ve daha öncesinde rehabilitasyon merkezi olarak hizmet veren bina yıkım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için boşaltılmıştı. İçerisinde inşallah malzemelerin çıkartıldığı binanın çatısında sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı bina güvenlik çemberine alınırken söndürme çalışmaları başlatıldı. Yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından başka binalara sıçramadan söndürüldü. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Çayeli Yaşam Çevre Olay rize

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