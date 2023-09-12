Rize'de asayiş uygulamalarında 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Rize'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca fişeği, 34 kök Hint keneviri, 39,47 gram esrar, 3,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
Rize'de asayiş uygulamalarında 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince il genelinde çalışma yürütüldü.
Yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca fişeği, 34 kök Hint keneviri, 39,47 gram esrar, 3,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.