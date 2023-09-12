Rize'de asayiş uygulamalarında 14 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Rize'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 ruhsatsız tabanca, 232 tabanca fişeği, 34 kök Hint keneviri, 39,47 gram esrar, 3,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu/uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.