Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı - Haberler

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Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rize'de arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı.

Rize'de düzenlenen operasyonda, arama yapılan aracın bagajındaki elektrikli süpürgenin içerisinden uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Rize'de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda durdurulan bir aracın bagaj kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın bagajında bulunan kolinin içerisindeki elektrikli süpürgesinin haznesinde 1 kilo 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Rize, 3. Sayfa, Haberler

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