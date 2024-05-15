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Rize'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kazada aracın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı belirtildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ormancık köyünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 53 ACL 845 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekibi gönderildi. Kazada yaralanan sürücü ile H.E. (70), G.Ç. (64), D.E. (72) ve Safiye Ergin (70) vatandaşların da yardımıyla ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Safiye Ergin'in hayatını kaybettiği belirlenirken E.E., H.E., G.Ç. ve D.E. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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