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Rize'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Rize'de uçuruma yuvarlanan araçtaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Küçükkazdal yönetimindeki otomobil, Köprübaşı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsmail Küçükkazdal hayatını kaybederken, eşi N.K. ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. N.K. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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