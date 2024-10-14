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Rize'de Araç Dereye Yuvarlandı, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Rize'de Araç Dereye Yuvarlandı, Sürücü Son Anda Kurtuldu
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Rize'de meydana gelen kazada, aracın yoldan 400 metre aşağıdaki dereye yuvarlanması sonucu sürücü İhsan Birinci son anda araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Rize'de meydana gelen kazada bir araç yoldan 400 metre aşağıdaki dereye kadar yuvarlanırken sürücüsü son anda araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu.

Kaza merkeze bağlı Engindere Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Birinci kontrolündeki araç şiddetli yağıştan da kaynaklı olarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. 400 metre boyunca dereye kadar yuvarlanan araçtan son anda atlayan sürücü İhsan Birinci kazada yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD, Emniyet, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının bulunduğu bölgeye kadar inen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye konulan Birinci metrelerce taşınarak ambulansa yerleştirildi. Hastaneye sevk edilen Birinci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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