Rize'de Amca Cinayeti

Rize'nin Derepazarı ilçesinde bir kişi, amcasını silahla öldürdü. Aralarında husumet olduğu iddia edilen E.B. ile kardeşi İ.B arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve İ.B, ağabeyi E.B'den şikayetçi olmuştu. Olaydan birkaç saat sonra İ.B'nin oğlu A.B, amcasını tabancayla vurarak öldürdü. A.B tutuklandı.