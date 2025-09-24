Haberler

Rize'de Ağaç Kesimi Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Rize'nin Çayeli ilçesindeki Büyükköy Beldesi'nde motorla ağaç kesen 51 yaşındaki Hızır Küçük, devrilen ağaç altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Hızır Küçük'un motorla kestiği ağaç üzerine devrildi. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sıkıştığı yerden çıkarılan Hızır Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

