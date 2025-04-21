İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Rize'de Ağabey Kardeşini Hastane Önünde Yaraladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de hastane önünde tartışan kardeşler arasında çıkan kavgada ağabey Y. K., kardeşi Doğan K.'yi silahla yaraladı. Olay sonrası Doğan K. hastaneye kaldırılırken, Y. K. gözaltına alındı.

Rize'de ağabey kardeşini hastane önünde silahla yaraladı

RİZE - Rize'de sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan kardeşlerin hastane önündeki kavgasında kan aktı.

Olay Pazar ilçesine bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi'nin kapısında meydana geldi. Sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başlayan Çamlıhemşin dikkaya köyü nüfusuna kayıtlı Y. K. ve kardeşi Doğan K.'nin sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada belinden silahını çıkaran ağabey Y. K. kardeşi Doğan K.'ye ateş etmeye başladı. Mermilerin ayağına isabet ettiği Doğan K. yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Y. K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMİL KUS - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.