Rize'de Ağabey Kardeşini Hastane Önünde Yaraladı

Rize'de ağabey kardeşini hastane önünde silahla yaraladı

RİZE - Rize'de sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan kardeşlerin hastane önündeki kavgasında kan aktı.

Olay Pazar ilçesine bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi'nin kapısında meydana geldi. Sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü tartışmaya başlayan Çamlıhemşin dikkaya köyü nüfusuna kayıtlı Y. K. ve kardeşi Doğan K.'nin sözlü tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Bu esnada belinden silahını çıkaran ağabey Y. K. kardeşi Doğan K.'ye ateş etmeye başladı. Mermilerin ayağına isabet ettiği Doğan K. yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabey Y. K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.