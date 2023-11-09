Rize'de 594,63 gram esrar ele geçirildi

Rize'de gerçekleştirilen operasyonda 594,63 gram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rize'de 594,63 gram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 594,63 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.