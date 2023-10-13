Rize'de 3 iş yerinden ve okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de il merkezi ve Çamlıhemşin ilçesinde 3 iş yerinden ve bir okuldan hırsızlık yapıldı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra yakalanarak tutuklandığı açıklandı.

Rize'de 3 iş yerinden ve okuldan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve Çamlıhemşin ilçesinde 3 iş yerinden ve bir okuldan hırsızlık yapıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.E.Ş. Sivas'ta, M.K. Ordu'da ve M.D. Rize'de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Rize Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.