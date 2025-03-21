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Rize'de 3 Günlük Asayiş Uygulamaları Yapıldı

Rize'de 3 Günlük Asayiş Uygulamaları Yapıldı
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Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 3 gün boyunca asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalarda 24 kahvehane ve kafenin yanı sıra 139 araç kontrol edildi, toplam 1,960 kişinin GBT kaydına bakıldı.

Rize'de 3 gün boyunca gerçekleşen asayiş uygulamalarında bin 960 kişinin GBT kaydına bakılırken 139 araçta arama gerçekleştirildi.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleşen uygulamalarda son 3 günde 24 kahvehane, çay ocağı ve kafenin yanı sıra 8 farklı noktada bin 960 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi kaydına bakıldı. Aynı zamanda gerçekleşen şok uygulamlarda 139 araç emniyet güçleri tarafından kontrol edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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