Rize'de 21 Ruhsatsız Tabanca Yakalandı, Bir Kişi Tutuklandı
Rize'de yapılan bir operasyonda bir şahsın çantasında yapılan aramada 21 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Rize'de bir şahsın çantasında yapılan aramada 21 tane ruhsatsız tabanca yakalandı. Konu ile ilgili bir kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde E.Y. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan şahsa ait çantada yapılan aramada 21 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünce E.Y. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE