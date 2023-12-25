Rize'de 21 Ruhsatsız Tabanca Yakalandı, Bir Kişi Tutuklandı

Rize'de bir şahsın çantasında yapılan aramada 21 tane ruhsatsız tabanca yakalandı. Konu ile ilgili bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde E.Y. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan şahsa ait çantada yapılan aramada 21 tane ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet müdürlüğünce E.Y. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE