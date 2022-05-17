Rize-Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti - Haberler

ARTVİN (İHA) - Rize- Artvin Havalimanı açılışında SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin havaalanının açılış töreni'nde SOLOTÜRK ekibinin nefes kesen kokpit görüntülerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Rize-Artvin havaalanının açılış töreni sonrasında SOLOTÜRK ekibi tarafından bir gösteri gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı nefesleri kesen bu gösterinin kokpit görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.