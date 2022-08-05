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Rize haber... Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu

Rize haber: Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren 54 yaşındaki yaşlı adam boğuldu.

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Rize'de denize giren yaşlı adam boğuldu

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren 54 yaşındaki yaşlı adam boğuldu.

Olay ilçeye bağlı Hamidiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mevkiinde yüzen vatandaşların denizin üzerinde hareketsiz halde yüzen bir ceset olduğunu fark etmesi üzerine olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizde bulunan cesedin sabah saatlerinde yüzmeye gelen 1968 doğumlu İsmail Pala'ya ait olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Cengiz Yıldırım - 3. Sayfa

Hamidiye Rize 3. Sayfa Haberler

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