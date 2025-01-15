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Rezidans inşaatında korkunç olay! Çivili demir sopaların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Maslak'ta yapımı devam eden rezidans inşaatında, işten çıkarılan işçilerle, çalışan işçiler arasındaki alacak verecek kavgasında, bıçaklar, çivili-demirli sopalar konuştu. Korkunç olayda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili 11 kişi gözaltında.

İstanbul Maslak'ta bir rezidans inşaatında alacak verecek meselesiyle başlayan kavgada 24 yaşındaki Alişan Dağlar hayatını kaybetti.

BİRBİRLERİNE BIÇAKLA, ÇİVİLİ DEMİR SOPALARLA SALDIRDILAR

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden rezidans inşaatında bir süre önce işten çıkarılan Hamza I. (30), Rıdvan Y. (28) ve Yiğit D. (20) akşam saatlerinde inşaata geldi. İşten çıkarılan 3 kişiyle Alişan Dağlar, Cumali D. (23), Vedat D. (33), Haşim Y. (27), Alican Ç. (28), Yusuf Y. (38), İnan A. (22), Özcan G. (25) ve Sinan G. (32) arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmenin de olduğu tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine bıçakla ve çivili demir sopalarla saldırdı. Kavgada Alişan Dağlar, karnından ve sırtından ağır yaralanırken, Cumali D. karnından, Vedat D. başından, Haşim Y. başından, Hamza I. ise sırtından yaralandı.

Rezidans inşaatında korkunç olay! Çivili demir sopaların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ALACAK VERECEK KAVGASINDA CİNAYET

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Alişan Dağlar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer 4 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Alişan Dağlar'ı bıçaklayarak öldüren şüphelinin yaralılardan Hamza I. olduğu tespit edildi.

Rezidans inşaatında korkunç olay! Çivili demir sopaların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

POLİS 11 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Diğer yandan olaya karışan tarafların poliste daha önceden 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 4 adet demir, 1 adet de çivili tahta sopa ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Rezidans inşaatında korkunç olay! Çivili demir sopaların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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