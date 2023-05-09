Rezidans çetesine yeni operasyon: 19 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satarak milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde Fly Butik Rezidans'ı tehditle ele geçirip onlarca daireyi yüzlerce kişiye satıp milyonlarca liralık vurgun yapan çeteye yönelik 7 Nisan ile 1 Mayıs'ta 2 ayrı operasyon gerçekleştirmiş, çete elebaşı da dahil toplam 35 kişi yakalanmıştı. Rezidans çetesine yönelik polisiye soruşturmada bugün yeni bir operasyon başlatıldı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde yakalanan 19 zanlı, ifadeleri alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürülürken, bu kişilere ait mekanlarda yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 35 mermi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 19 kişinin, site sakinlerini tehdit ettikleri ve kendilerine direnen mağdur şahısları darp ettikleri öğrenildi.

Öte yandan çeteye yönelik yapılan geçmiş operasyonlarda toplam 35 kişi yakalanmıştı. Emniyette sorguya çekilip mahkemeye çıkarılan zanlıların 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 23 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL