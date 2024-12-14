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Reyhanlı Patlamalarının Failleri Arasında Yer Alan Terörist Cengiz Sertel Yakalandı

Reyhanlı Patlamalarının Failleri Arasında Yer Alan Terörist Cengiz Sertel Yakalandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'teki bombalı saldırılara ilişkin aranan terörist Cengiz Sertel, MİT ve Emniyet iş birliğiyle yakalandı. Sertel, saldırılarda kullanılan patlayıcı maddeleri Türkiye'ye sokmakla suçlanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'ye meydana gelen ve 53 kişi hayatını kaybettiği patlamalarda Türkiye'ye patlayıcı maddeleri getiren turuncu kategoride aranan terörist Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla yakalandı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bombalı saldırıda patlayıcı maddeleri Suriye'den Türkiye sokan Cengiz Sertel, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda yakalandı. Bombalı saldırının faillerinden Sertel'in; uluslararası düzeyde kırmızı bültenle, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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