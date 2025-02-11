Reyhanlı'daki Depremzede Ailenin Konteynerinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY