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Reyhanlı'daki Depremzede Ailenin Konteynerinde Yangın Çıktı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteyner, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzede ailenin kaldığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Depremzede ailenin kaldığı konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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