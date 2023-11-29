Reyhanlı'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekiplerinin operasyonunda evin dört bir yanından uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve yapılan aramada evlerinde; silah ve uyuşturucu ele geçirilen 2 şahıs tutuklandı. Polis ekipleri tarafından köpekle yapılan aramaysa kameralara yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Yapılan denetimler kapsamında Reyhanlı ilçesi Nergizli Mahallesi'nde A.H. ile İ.E.İ.'nin evinde yapılan aramada; 3.597 gram takoz esrar, 242 adet captagon, 3 Tüfek,2 tabanca ve 23 fişek ele geçirildi. Şahısların evlerinde eğitimli köpekler tarafından yapılan aramalarsa saniye saniye kaydedildi. Olaylarla ilgili olarak şahıslar hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.