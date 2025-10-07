Haberler

Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı B.C.D. tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edilerek cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli makamlarca 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası ile aranan B.C.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen B.C.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
