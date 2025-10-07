Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hapis cezası ile aranan uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan adli makamlarca 8 yıl 1 ay 15 gün kesilmiş cezası ile aranan B.C.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen B.C.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY