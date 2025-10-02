Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu uyuşturucu satıcısı 2 şahıs yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamca tutuklandılar.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; T.U. ve M.İ isimli şahısların Reyhanlı Adabucak mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 2,61 gram Sentetik Kannabinoid, 346,57 gram Skunk, 811 Adet Captagon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen T.U. ve M.İ isimli şahıslar tutuklandı. - HATAY