Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

Reyhanlı'da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı
Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu satıcısı iki şahıs, yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik cannabinoid ve skunk yer alıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu uyuşturucu satıcısı 2 şahıs yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamca tutuklandılar.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada; T.U. ve M.İ isimli şahısların Reyhanlı Adabucak mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 2,61 gram Sentetik Kannabinoid, 346,57 gram Skunk, 811 Adet Captagon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilen T.U. ve M.İ isimli şahıslar tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
