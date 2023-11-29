Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 597 gram takoz esrar, 242 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Nergizli Mahallesi'nde A.H. ve İ.E.İ'nin ikametgahlarına operasyon düzenledi.
Ekipler adreslerde 3 kilo 597 gram takoz esrar, 242 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.