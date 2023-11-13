Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler A.G, H.D. ve E.D. gözaltına alındı.
E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa