Haberler

Reyhanlı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

 - Güncelleme:

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, şüpheliler A.G, H.D. ve E.D. gözaltına alındı.

E.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Hatay Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title