Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Cüneyde ve Yeni mahallelerinde iki eve operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 4 bin 200 uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız pompalı av tüfeği, hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer şüpheli serbest bırakıldı.