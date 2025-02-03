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Reyhanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Reyhanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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