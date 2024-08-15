Reyhanlı'da Tır ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 07.15 sıralarında Adabucak Mahallesi Reşit İhsan Bahadırlı Caddesi üzerinde yaşandı. Yusuf C. idaresindeki 31 R 9922 plakalı çekici ile İsmail Es idaresindeki 31 RV 298 plakalı motosiklet çarpıştı. Tırın sol ön far kısmına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY