Reyhanlı'da Otomobil Direğe Çarparak Takla Attı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak direğe çarpıp takla attığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de yaşandı. Seyir haldeki Fiat marka otomobil, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Otomobil direğe çarpıp takla attıktan sonra yan yattı. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza anı ve vatandaşların sürücüyü kurtarma çabaları güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

"Kamerada bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük"

Otomobilin virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını ifade eden esnaf Yusuf Yalçınkaya, "Biz sabah iş yerlerimize geldik. Kaldırımı gördüğümüzde kaza olduğunu fark ettik. Kamerada, bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attığını gördük. Kazayı güvenlik kamerasında izledik ve virajı alamadığından dolayı kaza yaptığını anladık.. Virajın dar olması ve vatandaşların hızlı gelmesinden dolayı kazalar oluyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsunlar. İnşallah bu tür kazalar olmaz" ifadelerini kullandı. - HATAY