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Reyhanlı'da Motosikletin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı

Reyhanlı'da Motosikletin Çarptığı Yaşlı Adam Yaralandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama motosiklet çarptı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen yaşlı adama, seyir halindeki motosiklet çarptı. Kazada yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin adama çarpma anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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